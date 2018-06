El dúo australiano dio sus primeros pasos a mediados de los 70, a través de CBS Records. Con un estilo único, supo dar la cuota justa de rock y romanticismo para llegar a la popularidad a nivel internacional y en 1980 su single Lost in love se convirtió en el más vendido del mundo. Los álbumes Lost in love, The one that you love, Now & Forever y The Greatest Hits vendieron más de 200 millones de copias.