"No, no me entendiste evidentemente. Comida no falta. Yo no puedo comer todos los mediodías zapallo hervido con pollo hervido porque no soy un enfermo. Soy un deportista, que me pongo bonito, porque cobro por bonito, en la telenovela ésta que hacemos nosotros", decía el flamante protagonista de 100 días para enamorarse en un audio que le envió a un productor y que luego se filtró.