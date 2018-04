Desde el 1 de enero de 2018 la venta y consumo de insectos es completamente legal dentro del territorio europeo… el otro día cuando fui al súper me encontré con esto y lo compartí con ustedes en mis historias, recibí tantos mensajes privados que ahora se lo posteo para que no se borre. Ahora… ustedes se animan a probar? 🤔🙄😖

A post shared by E͙V͙A͙ A͙N͙D͙E͙R͙S͙O͙N͙ (@evangelinaanderson) on Apr 27, 2018 at 4:21am PDT