El ser consultado por Luis Majul, conductor del ciclo, sobre "la utilización de la inseguridad para el juego político", el cineasta respondió: "Te demuestra que no les importa el chofer ni el chico. No les importa nada y no les importó nunca, por eso se llegó a esta situación. Lo único que importa es de qué manera aprovecharse de esa gente. El gasto en inseguridad es cero".