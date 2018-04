Hola buen finde ,y les quería hablar de la dictadura del corpiño ,porque tenemos que usarlo ? Se preguntarán alguna vez? es algo que nos aprieta ,tenemos que tener varios con breteles sin breteles,con rellenos y sin rellenos,para el día para la noche ,todo esto es más marketing que necesidad , la industria quiere vender y nosotras somos presas fáciles no les parece? Por que No podemos salir por la vida sin corpiño? Somos libres con nuestro cuerpo ? Porque tenemos que usarlos? Yo cuando llego a casa es la primera prenda que saco y me siento un alivio tremendo. Porque no podemos andar por la vida sin corpiño? Porque estaremos provocando ? Somos inmorales si salimos sin corpiños o tenemos que comprar lo que nos venden sin saber si nos gusta ? Cuando salgo sin corpiño es un placer ,traten de salir sin corpiño y me cuenta la experiencia bs #noqueremoscorpiños #naturalbody

