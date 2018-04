"Mi abuelo me dejó todo, mucho cariño, siempre que él estaba acá en Argentina me llevaba a los conciertos que daba, siempre me tuvo en cuenta, me regaló mi primera batería. Él me recomendó que estudie con los mejores maestros, que escuche mucho jazz, y me llevó, con 11 años, a ese concierto mítico el año '83 en el Teatro Colón que según él, y en una dedicatoria que me hizo, fue el día que él triunfó acá", comentó, para luego referirse a si le había significado un peso extra en su vida el hecho de llevar el apellido Piazzolla.