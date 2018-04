—Es mi país también, no tengo por qué irme. ¿Por qué me van a echar y por qué voy a irme? Además, realmente no es la Dictadura. No estamos en una dictadura, estamos con un gobierno que tiene una visión de lo que tiene que ser la Argentina que yo no la comparto. Ni desde mi sensibilidad ni desde lo que puedo entender económicamente, que no es mucho. Me parece que no es bueno para nosotros. Podría inclusive plantearse si se quiere una forma parecida de gobierno pero desde otro lugar, cuidando cosas éticas, formas de hablar, mensajes, gente, jubilados. Pero no, no me iría del país. No siento que me están echando, siento que estamos en democracia y que es un gobierno elegido por el pueblo y que tiene que cumplir su mandato. Las cosas con las que yo no estoy de acuerdo y no me gustan las puedo plantear porque tengo todo el derecho, pero siendo también respetuoso y cuidadoso.