Con una figura envidiable a los 51 años, la artista ibérica también habló de sus secretos para mantenerse en forma. "Siempre he tenido bastante disciplina, alguna vez me he dado un capricho y mis banquetes, pero mantengo una cierta rutina. Voy al gimnasio, me cuido mucho la piel con una especialista hace años, soy muy disciplinada en mis tratamientos y en mi día a día, aunque me duela", explicó, para luego referirse a la polémica que se suscitó con su particular interpretación del himno español.