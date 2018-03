Indicó que no coincide con "la ideología de este gobierno" y se pronunció sobre la reciente liberación de varios funcionarios kirchneristas: "La Justicia debería… No digo leer el Código Penal, pero sí que alguien que sepa se lo cuente. Cualquier ciudadano goza de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Que un ex funcionario que hoy es vapuleado y tratado de ladrón pueda llegar a tener cierta influencia a la hora de la investigación a pesar de que se haya presentado a derecho cada vez que lo citaron… El ruido es atronador. El que no lo quiere ver es porque no quiere ver la realidad".