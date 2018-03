"Comencé a bailar para hacer ejercicio, me parecía la manera más práctica de disfrutar una actividad física y así logré hacer coreografías que son muy divertidas. El baile lo tengo conectado también con el trabajo, ya que hace bastante tiempo que estoy en Ideas del Sur y me doy cuenta de que la gente cuando baila le cambia la energía, se pone de muy buen humor. La verdad es que no importa cómo bailes, lo que siento es que es algo que te desestresa y te hace feliz", le dijo Nara a Teleshow.