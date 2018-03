"Tengo un carácter bastante jodido, he renunciado a algunos trabajos por situaciones que no quise vivir. Había una persona que me cargoseaba detrás de escena y terminé renunciando porque no quería bancarme esas situaciones, ninguna mujer merece que la acosen", sentenció la escultural rubia, quien aprovechó para referirse también a su salida de TyC Sports y a su incorporación al programa que va a conducir Pampita por la pantalla de Telefe.