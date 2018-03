Pero, ¿qué sucede cuando la pulsión de los espectadores, o lo que interpreta de ellos, no es la esperada? Si bien rara vez le sucede, Minus tiene su respuesta: "Cuando la paso mal, cierro la puerta y me concentro en lo mío. Y ahí soy yo la que transmite". Por eso no resulta casual la frase que, pegada en su maleta, eligió para definir lo que hace, o lo que crea, más bien: "Música que ilumina en tiempos de oscuridad".