—16, calculo. 17, no sé. No fue seguido eso, pero en el colegio me habilitaron. Y para no ser menos, "Bueno, dale". Y creo que entré a Ciencias Naturales y no entendía nada. Ahora, cuando toco temas muy específicos, digo: "Y bailando se va la noche, y bailando me está sangrando, y me duele…" y no digo "la nariz", porque no estoy haciendo una apología. Yo cuento lo que me estaba pasando en ese momento pero soy muy respetuoso.