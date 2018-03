"Bailar para mi es una pasión bailar. La verdad es que es algo que a mi me llena. Cuando estoy laburando de esto, que es bailar, no siento que trabajo porque para mí es un placer y eso es algo que me libera y que me hace feliz. Yo creo que hay mucha gente a la que le cuesta animarse a bailar, y yo le diría que se anime. Es algo hermoso, algo distinto. Es una actividad artística y cualquier tipo de expresión de arte siempre es buena para la vida de uno", le dijo Arrigoni a Teleshow.