"Ya la cumbia comenzó hay que mover los pies, pero mire que llegó… La güera Salomé. Al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando ay qué sabroso baile con todo está mirando compadre no la tome ella mueve la cintura, se nota que a esta güera le sobra sabrosura. Ahhhh", canta la ex pareja de Juan Suris. Mónica desde su cuenta de Instagram publicó el adelanto y escribió: "Y ….. uno más. Me divierto muchísimo haciendo esto. Yo feliz".