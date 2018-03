"¿Qué siento al bailar? Que me libero, es como un fuego. La verdad es que es lo más lindo del mundo, es jugar. ¿Qué le diría a alguien que no se atreva a bailar? Que se anime, que se divierta, que se sienta como un niño y no se juzgue", le respondió la artista a Teleshow.