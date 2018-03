Mejor cinta animada resultó ser para Coco. Algo lógico teniendo en cuenta no solo la fantástica performance de los animadores para dar vida a la Tierra de Los Muertos, sino también por un guión efectivo y original que fusionó humor con raíces latinas y mucha emoción. Fue un momento de pura magia que tuvo el plus de contar en el escenario con Mark Hamill y BB8 de Star Wars. ¡La Fuerza acompañó a Mexico! Y no sería la ultima vez de la noche.