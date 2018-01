Rolando Hanglin fue despedido de Radio 10 luego de diez años de estar en la emisora, al frente de su ciclo RH. "Me desilusionó, pero hacía rato que me lo veía venir", dijo el conductor en diálogo con Teleshow y explicó que, si bien desde la empresa argumentaron que la decisión era por el rating, él cree que fue por su manera de pensar: "No me lo dijeron, lo siento en el aire".