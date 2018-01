—Yo no pierdo las esperanzas. Creo que sí podemos amigarnos. Lo que pasa es que no tenemos que echarnos culpas:, si yo te echo la culpa a vos y vos me echás la culpa a mí no podemos ni hablar. Si dejáramos de echarnos culpas y buscáramos el bien común, que es tuyo y mío, nuestro, de todos, creo que podríamos conversar mucho mejor. Me siento muy feliz por ejemplo cuando participamos de un homenaje a Juan Alberto Badía que nos sigue juntando. Siempre, a todas las partes, a todos los músicos de todos los géneros y de todas las ideologías. Cuando nos juntamos en la Televisión Pública estuvieron artistas que no están a favor de este Gobierno. En realidad está mal dicho, que no eligen este Gobierno, que elegirían otro, pero sin embargo estaban ahí. ¿Por qué? Porque la música nos tiene que juntar a todos. Esto que dije no es menor porque no se puede estar en contra de un gobierno, se puede elegir otro gobierno, pero yo nunca voy a estar en contra de un gobierno, quiero que al gobierno le vaya bien, a éste o a otro. Quiero marcar diferencias si necesito, pero no estar en contra. ¿Qué es estar en contra?