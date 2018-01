"Para mí pierde credibilidad en todo lo que dice. Yo no le creo nada porque todo lo que ha hecho fueron mentiras. Es una persona que no tiene encanto y no me llama la atención. Está desesperada y la pifió. Creía que con esto iba a tener repercusión, pero lo único que genera es dar rechazo porque dicen 'mirá esta mina, la juzga porque supuestamente a Micaela le gustan las mujeres'. No espero disculpas de ella porque no es un insulto y realmente no me afecta", concluyó.