"Entraron a mi casa de Buenos Aires y me robaron todo, me rompieron cosas. Ahora están mi viejo y mi novio encargándose de todo. A medida que va pasando el tiempo y lo cuento suena menos traumático pero imaginate no estar allá y no saber cómo hacer con la puerta que anoche estaba destrozada…", contó Magui, que se enteró del hecho 15 minutos antes de salir a escena con Mi vecina favorita.