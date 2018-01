Marcela Tauro cuestionó a Muriel Santa Ana por sus declaraciones sobre el aborto: "No me representa como mujer"

"A mí una señora que dice que lo hizo por elección me toca las fibras porque a mí me costó ser mamá. Entiendo que quiso defender a las mujeres, pero me parece que ahí la pifió", agregó la panelista de "Intrusos"