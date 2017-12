—Trabaja todo el tema de los niños que es la educación, va a tratar de incursionar mucho en el deporte para que los chicos estén contentos. Me preocupan algunos incendios que pueda haber en el mes de abril, mayo, en el campo; cuidado esa parte. En el año de Escorpio sí o sí se tiene que ocupar de todo lo que es el agua: tiene que estar súper contenida y preparada para que esté funcionando todo bien. Esta carta me habla del Rey de Espadas, ahí lo tenemos al Presidente que está aplastando a Piscis, que no sé quién será de Piscis… Bueno, piense la gente en su casa (risas). Cristina (Kirchner) es de Piscis. A María Eugenia le sale la carta que yo elegí para Virgo en este 2018, que es la aprobación.