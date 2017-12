El talento musical y las ansias de superación llevaron al cantautor a postularse a distintas becas que ganó y que le sirvieron para completar su formación en la universidad de Florida. "Me becaron y estudié música clásica. Me especialicé en voz. Mi corazón latía por la música popular, pero mi base es clásica. Y eso, hoy día, ha servido como una herramienta impresionante para fusionar y poder hacer un concierto variado y a la vez cantar 'Despacito'. Yo soy cantante. Yo le digo a la gente: 'Tú, ponme a cantar'. Todas mis composiciones las escribo con mi guitarra. Luego lo rellenas en el estudio, pero lo que hace un hit es la melodía y la letra. En mi humilde opinión, no hay secreto ni clave. Yo trato de hacer primero una melodía importante. Si tienes un buen gancho, el resto cae en su lugar", reflexionó recientemente.