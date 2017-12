Protagonistas: Hayden Christensen, Bruce Willis

Género: Acción

Dirección: Steven C Miller

Clasificación: S13

Duración: 97 minutos

Sinopsis: El exitoso empresario Will Beamon (Hayden Christensen) descubre que su hijo, amante de la paz, Danny (TY Shelton), está sufriendo bullying en la escuela y decide llevarlo a una cabaña en el bosque, de viaje de caza, para fortalecer el vínculo, al igual que hizo su propio padre cuando él estaba creciendo. En el bosque son testigos involuntarios de un intento de asesinato, como ajuste de cuentas por un robo a un banco, y a pesar de los esfuerzos de Will para protegerlo, Danny es secuestrado. Will deberá cruzar todos los límites si quiere recuperar pronto a su hijo.