Finalmente, Aguirre escribió: "Si las mujeres que tenemos una voz o visibilidad, poca o mucha, no arriesgamos algo para alentar, bancar, contener y darle voz a las que no la tienen, estamos fritas. A las que se animan defendámoslas, por ellas, pero sobre todo para que las que no se animan lo hagan y no tengan miedo".