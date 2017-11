"Se dio de casualidad. Me llevaron a un casting y de ahí no paré. No lo elegí, no lo estudié y se convirtió en un trabajo", cuenta Espinosa, quien llegó a estudiar los libretos en el patio de los recreos de la primaria. Pero luego de más de dos décadas… "Dije '¡Basta!'". Y canalizó sus inquietudes artísticas en la música, formando una banda de rock, Huachu. Además, dejó las doce horas de jornada laboral para privilegiar el tiempo compartido con sus hijas y su familia.