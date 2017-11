Polémica por una foto de Nicolás Traut con una mujer, ¿es Laura Miller?

La actriz y cantante no se quedó callada. En diálogo con Tomás Dente, negó ser esa mujer. "¡Esa mina no soy yo! ¿Quién puso eso? ¿Que soy yo? ¿Cómo puedo estar en dos lugares al mismo tiempo con 600 kilómetros de distancia? Una locura. Mirá, Tomi, ya te dije que no soy yo", le dijo en una charla de WhatsApp, según publicó el propio periodista.