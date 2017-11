"¡Fijate lo que me pasó!". Minutos después de salir del Hospital Británico, donde le colocaron "un inmovilizador" en una pierna, Jorge Lanata todavía no sale de su asombro por lo ocurrido en la noche del martes, al salir de los Premios Konex. "Una mina me empieza a correr para que me saque una foto, no veo el piso y me caigo. Escuchá: me rompo una pierna…", le contó a Marcelo Longobardi, con quien todos los días hace "el pase" en Radio Mire.