"Fueron doce disparos a mí, me querían matar, estoy acá de pe… En ningún momento hablé de renuncia, estar en esta situación y escuchar que digan Piquín llamó para renunciar duele. Quiero que quede claro que yo en ningún momento hablé de renuncia. Acá estoy, es difícil, a la noche no puedo dormir, vengo acá porque me corresponde venir. Hoy vine de hacerme el último estudio, que es la ecografía, y me duele horrores, de hecho la gira también la levanté, pero vamos a seguir trabajando por ese sueño de La lechucita y ojalá me pueda poner bien pronto para seguir acá", dijo en la última gala de ShowMatch. Hasta que se recupere será reemplazado por Facundo Mazzei.