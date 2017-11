Nacho Viale

La chaqueta off white, como las mejores galas de Montecarlo, llegó para quedarse. El productor y nieto de Mirtha Legrand es un hombre guapo, y luce impecable, como el Dandy que es.

Lucía Laprida

Vestido blanco y negro, un binomio que no falla, con tirantes sexys. Sin embargo, el inexplicable sobre rígido de cuero urbano no sumaba y no era para el horario indicado.