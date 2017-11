"En 2005 sentía que estaba a contramano de todo, con lo que amo esta profesión y lo que vine luchando 20 años y todo lo que hice en este medio. Tenía frustración y sentí que no iba por ahí. Había algo más hondo y profundo que decía 'esto no es por acá'. Sentía 'no puedo más'. Siempre desde mi lugar cristiano no practicante sentía que volvía a ese lugar que yo llamaba rezo. Ahí recibí el llamado de una prima mía que me invitó a Salta. Yo tuve una conversión, esa es la palabra. En el cerro está la Virgen. Vas a ese lugar y ese lugar es sagrado. Ese amor es María, Jesús y todo Dios. Lo que más puedo contar hoy es que me sentí amada", relató durante una visita al programa Intrusos.