Luego, se refirió a "cañitas voladoras", en lugar de divas en los sistemas de cabotaje y le sugirió a la actriz que le pusiera de título a su próximo trabajo "desaGradaBle". "Y se te viene otro verano caluroso, ojo con los golpes de calor y el corazón, no hables de mí así no te pegás otro golpe please. Be carefull with the eyes… no pestañees tanto", agregó.