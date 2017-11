Así, aparecen increíbles versiones de hits del pop y el rock como Born In The USA, Eye of the Tiger o Superstition, o de clásicos como el Concierto N° 1 para Violín de Tachikovsky, convirtiendo al trabajo discográfico de Universal Music/ Decca -que ya se ha insertado en los Top 10 de EE.UU, Japón, Alemania, Polonia, Canadá, México, Taiwán, Austria, Suiza e Italia- en el esperado sucesor de Rock Symphonies, disco que ya lleva vendido un millón de copias en todo el mundo.