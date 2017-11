En octubre pasado, antes de viajar a Miami, se animó a confesar que sufrió maltrato por parte de un ex: "El maltrato psicológico duele más que una piña, es horrible. Fue hace como un año: esta persona me maltrataba mucho, me insultaba, me decía 'no sabés hacer nada', me degradaba todo el tiempo. Fue un maltrato al nivel de hacerme llorar y humillarme frente a mis amigos, la pasé muy mal".