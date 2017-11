Como muchas chicas de esa generación, esta famosa actriz eligió lucir mismo look de Matilda, un dibujito animado que veía cuando era chica."El corte carré me acompañó toda mi niñez. Lo amaba. Se lo había copiado a ella porque me gustaba la serie", cuenta, en diálogo con Teleshow, quien hoy tiene 28 años e integra el elenco de una de las ficciones más vistas de la televisión argentina.