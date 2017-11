"Es difícil encontrar a una chiquita que no haya sido tocada", señaló en el programa de La Once Diez. Y reveló un grave episodio que vivió su hija: "Me enteré que hace no mucho a mi hija, cuando tenía entre 10 y 12 años, un portero la tocaba y nunca me lo dijo. Ella me decía: 'Yo sabía que papá lo mataba' y es probable que sí. No sé cómo se manejan esas cosas… Me lo contó cuando ya era grande, odié la situación cuando lo supe, y la excusa del niño de no hablar, es para no generar problemas al papá".