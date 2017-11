A su vez, afirmó: "Me escriben matrimonios invitándome a hacer tríos. Genero algo que hasta que pasa no me doy cuenta", pero aclaró: "No aceptaría algo que me proponen en las redes sociales. Creo que no he estado con ninguna chica porque hasta el momento no me gustó ninguna. El día que me guste una mujer, es probable que la encare".