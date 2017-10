"Un cuerpito tan chiquito, con tan pocas horas de vida pero que igual está ahí y nada lo va a detener. Vos fuiste así alguna vez, por más que te olvides hoy porque ya sos grande, tenés tantas cosas buenas y aprendiste tanto, pero aún así hay días en los que no sabés por qué no tenés fuerzas ni para levantarte de la cama. Increíble, no te olvides que alguna vez fuiste así", cerró sonriente.