"Para mí fue un año difícil, te agradezco el respeto a vos y al jurado. La pasé bien y yo no la estoy pasando bien en mi casa. Esto me ayudó a sobrellevar todo. Creo que la vamos a volver a pasar bien, hay que transitar esto, bailé y aprendí. Me voy muy contenta", manifestó Latorre a Marcelo Tinelli (57) tras quedar eliminada del certamen.