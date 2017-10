"Eso me mató, ahora más que nunca no me van a bajar", sentenció, para luego trazar un análisis más profundo de la situación. "Me están haciendo sentir el rigor de la vieja política, pero no voy a bajar los brazos. De los debates con candidatos y ciudadanos participan las 5 estructuras más grandes y no me quieren invitar, se ca… en las 50 mil personas que me votaron", lanzó, y, a modo de cierre, se refirió a las entrevistas que viene brindando la ex presidente, Cristina Kirchner (64).