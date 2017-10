—Para ser felices. Para ser importantes para tu sociedad. Para que seas valioso. Siempre me sorprendió mucho ver cómo nuestra sociedad iba dejando a la persona que se hacía mayor cuando, por lo general, las grandes culturas y grandes desarrollos se hicieron gracias a los sabios. Que nuestra sociedad sea un poco excluyente con nuestros mayores siempre me sorprendió, especialmente porque me críe al lado de gente grande, al lado de los amigos de mi papá, muy buenos músicos, buenos profesionales, pero ante todo mejores seres humanos. Entonces, creo que siempre valoré a la persona mayor porque me críe con ellos. Tuve amigos muchos mayores que yo con los que podíamos hablar de cosas que, a lo mejor, un joven no hablaba con otra persona.