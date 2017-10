"Además, no todas las personas que tienen hijos son buenos padres o buenas madres, no es como que automáticamente tenés un hijo y te convertís en buen padre. Hay muchos casos de madres y padres que no aman a sus hijos: esto no es políticamente correcto pero es así, y hay muchos problemas a partir de esto. Entonces, tener un hijo no es tampoco comprarse un vestido. Es un tema muy privado, muy personal", subrayó el actor. Y para él, ¿qué significan sus hijos? "Ellos hacen que me levante cada mañana".