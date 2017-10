Protagonistas: Santiago Segura, Diego Peretti, Diego Torres

Género: Comedia

Dirección: Gabriel Nesci

Clasificación: S13

Duración: 116 minutos

Sinopsis: Tres amigos distanciados se van a ver obligados a reunirse muy a su pesar… Axel (Santiago Segura), un español muy particular, decide emprender la búsqueda de sus ex compañeros en Buenos Aires. Hace 25 años formaron un grupo musical que estuvo a punto de ser famoso pero por misteriosas razones nunca lo logró. Ahora Axel va a tener que reencontrarse con Javier (Diego Peretti), un profesor que no logra comunicarse con su hijo adolescente, y Lucas (Diego Torres), un abogado presumido que pierde su trabajo de un día para el otro. Los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron y como si fuese poco solucionar sus calamitosas vidas.