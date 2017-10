A pesar del miedo a la soledad, para Nicole lo más difícil fue romper con el esquema familiar: "Lo principal fue la frustración de desarmar una pareja, de haber tenido padres separados y de repetir lo mismo con mis hijas. A veces Sienna no entiende por qué no dormimos los dos en casa, Allegra suele decir 'no quiero ir con papá porque estoy con mamá' o al revés".