"Sale por la parte de atrás Mickey Mouse, que era mi vecino, y me ofrece trabajar en el trencito. Le dije que sí y al otro día me presenté y el personaje que comencé a hacer fue Bananas en Pijamas. Después dejé, trabajé otra temporada como sereno, sentí que no tenía que estar ahí, me fui a trabajar en la pintura y en la calesita, pero me quedaba tiempo y decidí volver al trencito. Eso fue en el año 2002, y cuando regreso me dan para hacer el personaje de Pikachu, y en la temporada 2003, pensando que me llega de nuevo ese personaje me traen el personaje de El Hombre Araña", recordó sobre sus comienzos en la piel de Spiderman.