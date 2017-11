La actriz no se quedó callada y le respondió que le daba pena su comentario. Fiel a su estilo, el dibujante manifestó: "Tampoco da que me hagas sentir que si me como una milanesa me estoy comiendo a Snoopy".

Luego, Calu le contestó: "Yo no lo estoy pinchando. Si no se siente tocado no debería molestarlo. Usted responde con ironía a algo que yo expreso con dolor".