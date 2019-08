—Bueno, lo interesante es que obviamente tengo presente el papel del antihéroe de muchas series o películas, pero hasta que no estuve en la piel de Jett, en el set, siendo ella, no caí en lo totalmente diferente que es con respecto a lo que me imaginaba de antihéroes o femme fatales. Jett es única. De hecho, me encontré ante la espada y la pared por momentos, ya que me encontraba lidiando con sentimientos en una escena, porque honestamente, como mujer siempre que estamos en el set somos un punto de referencia para el espectador en sentir la fuerza o riesgos de lo que está sucediendo en pantalla, pero con Jett no. Me di cuenta de que era el hombre de la situación, por decirlo de alguna manera, que actuaba para resolverlo con una naturaleza y frialdad sin perder lo que es ser mujer.