—Esta película también la fotografié, además de dirigirla. Y la aproximación visual fue enteramente distinta al trabajo de ficción que he hecho en mi carrera. Ésta es una película a la que le di un tratamiento completamente realista, porque son cosas que efectivamente suceden en lugares reales y no fue una historia de una realidad. Esta fue una película que fue presentada y representada en tiempo real. Entonces le di un tratamiento muy objetivo, en ese sentido; de poder ver y estar dentro de la película como si fuera una situación que se está viviendo. Es una película que está presentada en los años '70, que ahora para mucha gente eso es el pasado lejano –para mí no tanto porque yo los viví–. Pero tiene una aproximación de una realidad dura y así la tomo.