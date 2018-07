El guión (responsabilidad una vez más de Mark Boal) funciona porque no se distrae en la acción macro y decide situarnos en los hechos que ocurren en el hotel, las atrocidades que allí suceden sirven de ejemplo de la situación general que vive la ciudad. También es cierto que el filme resulta maniqueo (los blancos malos, los negros buenos), casi no se indaga en las personalidades e historias de los personajes, y no hay matices, aquí, bien vale la metáfora: se es blanco o negro, nada de grises.